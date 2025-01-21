«Когда любишь, ничего не страшно»: жительница Мензелинска навещает мужа на СВО

Для жительницы Мензелинска Зили Сапаевой расстояние не помеха — уже четыре раза она навещала своего мужа в зоне спецоперации.

Дмитрий участвует в специальной военной операции более двух лет. В октябре 2022 года отправился добровольцем от Елабужского военкомата. Он внештатный минер, стрелок.

«Когда любишь, ничего не страшно», — прокомментировала свои поездки Зиля.

У супругов трое детей, которые скучают по отцу и ждут его скорейшего возвращения домой. Зиля не считает, что нужно сидеть сложа руки и бездействовать. В феврале 2023 года она решилась на первую поездку к мужу, чтобы обнять его и побыть рядом с любимым хотя бы несколько часов. За детьми в это время присматривали бабушки.

Она подробно рассказала о своих впечатлениях после поездок к супругу. «В первый раз я поехала вместе с женами его сослуживцев. Нас было четверо женщин. Сначала доехали на поезде до города Ростов-на-Дону, затем на автобусе до Мариуполя. В первую поездку я не испытывала никакого страха, наоборот, была в предвкушении от встречи. Когда мы заехали в Мариуполь, перед нами открылась настолько удручающая картина, что от увиденного хотелось плакать. Некогда красивый город был разрушен. В Мариуполе мы снимали квартиры, все четыре семьи по отдельности. Я привезла обмундирование, дополнения к оружию, тепловизор и многое другое», — отметила она.

«Вторая поездка была уже в апреле 2023 года. В третью свою поездку на свой страх и риск мы поехали с девочками на своем автомобиле. Это был ноябрь 2024 года, решение поехать к мужу на передовую приняла спонтанно. По пути останавливались в отелях, немного спали и ехали дальше», — добавила татарстанка.

Бойцы в день приезда встречали жен с цветами. «Радости было столько, что от счастья хотелось плакать. Конечно же, это были слезы радости», — сказала женщина.

Во время всех поездок Дмитрий знал, что супруга приедет: без предупреждения ехать невозможно, он договаривался с командованием о выходных днях.

В последнюю свою поездку, в январе 2025 года, Зиле пришлось побывать практически на передовой, так как командование не отпустило ее мужа в тыл. В этот раз она добиралась одна, на самолете долетела до Минеральных Вод, а дальше ехала на такси.

Женщина была в районе, который считается зоной боевых действий. Жила четыре дня в подвале разрушенного дома, сама топила печку углем, дровами. Но, уверена она, это того стоило.

Зиля поделилась, что в последнюю поездку ей было страшно при въезде в город: «Это была ночь, ничего не видно, и нужно было быть все время начеку, смотреть во все стороны и вверх. Хоть там и не горячая точка, но всё же — это зона боевых действий», — пояснила она.

Позже женщина узнала, что медпункт, в который она приходила помыться, буквально через несколько часов после ее отъезда был атакован «Бабой Ягой» («Бабой Ягой» называют крупные квадро- и гексокоптеры, которые используются как бомбардировщики). «Вот в этот момент мне действительно стало страшно», — призналась она.

На вопрос о том, поедет ли она к супругу еще раз или это была ее последняя поездка, жена военнослужащего без сомнений ответила: «Если будет такая возможность, конечно, поеду не раздумывая».

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Материал подготовлен при участии Ильсеяр Хаертдиновой.