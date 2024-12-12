«Когда каждая минута на счету»: волонтер РТ придумала новую схему плетения масксетей

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Участница волонтерской группы «СВОих не бросаем», волонтер из Лениногорского района Татарстана Нина Зиатдинова сплела пятисотую по счету маскировочную сеть. Женщина придумала новую технику плетения сетей.

Нина присоединилась к волонтерам в 2022 году. За год до этого, в 2021-м, она и ее муж, Фоат Зиатдинов, отметили 50-летний юбилей совместной жизни.

У четы Зиатдиновых было много общего: она работала замерщицей дебета нефтяных скважин, затем трудилась в техническом отделе управления, где занималась внедрением новых технологий по увеличению нефтеотдачи пластов. Он работал геологом. Вскоре после заключения брака у супругов родилась дочь Ильмира.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Фоат Зиатдинов всегда старался поддерживать себя в форме: здоровый образ жизни, бег в любое время года, лыжи, теннис, физическая зарядка, к которой он приобщил и свою жену. Но однажды сердце дало сбой. Уход мужа стал ударом для Нины и ее близких.

«От знакомой узнала о работе волонтеров, которые плетут маскировочные сети, пришла и я. Осталась. При плетении маскировочных сетей приходится с вытянутыми руками по пять-шесть часов находиться на ногах. Несмотря на непростую волонтерскую работу, в нашем коллективе я отдыхаю душой. Это моя вторая семья, с которыми мы совместно делаем одно большое и нужное дело», — рассказала активистка о том, как стала частью добровольческого движения.

Волонтерская работа в дружном коллективе стала для женщины отдушиной. «Поначалу было сложно, так как на первых порах мы вплетали ленточки из материала хаотично, без определенной схемы. Пропуская тесемку сквозь клеточку, мы думали, куда продеть ее дальше, так получались нахлесты полосок, а отсюда и излишний расход камуфляжной ткани», — отметила она.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Инженер по образованию, Нина Зиятдинова придумала новый способ плетения маскировочной сети. Немаловажную роль сыграла сохранившаяся с детства любовь к тканям и лоскуткам. «Со временем, с приходом опыта, путем проб и ошибок, мне удалось разработать простую и в то же время нестандартную схему. Оригинальный метод заключается в том, что ленточки не переплетаются между собой, тем самым достигается экономия ткани», — пояснила волонтер.

Своим новаторским методом Нина поделилась со своими единомышленниками. Каково же было ее удивление, когда, вернувшись из Казани, куда ездила на свадьбу внучки, она обнаружила, что теперь абсолютно все участники группы плетут по ее новой схеме.

«Новая схема значительно сокращает время плетения, а это важно, когда каждая минута на счету, ведь бойцы ждут маскировочные сети», — подчеркнули волонтеры группы «СВОих не бросаем».

На ткань, которую используют плетуньи, как называют их между собой военные, нанесена камуфляжная краска, местами — очень плотно. Поэтому в дальнейшем, при нарезании материала на полоски, некоторые из них получались слишком массивными и жесткими, затрудняли плетение. И вновь на выручку пришла находчивая Нина.

«Я предложила развернуть ткань и нарезать полоски не вдоль, а поперек, так нанесенная краска равномерно легла в разных местах тесьмы», — объяснила волонтер.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Каждый день, как на службу, Нина Зиятдинова спешит в штаб волонтерской группы «СВОих не бросаем», чтобы с 9 часов утра и до самого вечера вновь и вновь вносить свою лепту.

«В прошлом году мы вообще работали без выходных — позволили себе только отдохнуть в Новый год, Рождество и 8 Марта. В этом году у нас выходным считается воскресенье. Это не значит, что все обязаны приходить в штаб как на работу, это добровольный выбор каждого. Но, что удивительно, каждый день абсолютно все торопятся занять свои привычные места у стойки», — подчеркнула женщина.

Руководитель волонтерской группы «СВОих не бросаем» Светлана Салихова добавила, что Нина во время работы прекрасно поет. Ее голос настраивает всех на позитивный лад.

«Нина Петровна — творческий человек. Она действительно заслуживает особого внимания за свой значительный вклад в деятельность центра, который посещает с первых дней. Благодаря ее инициативе у нас появился новый метод изготовления маскировочных сетей. Разработанный рисунок способен значительно экономить материалы, не снижая качества изделия. Более того, Нина Петровна мастерски соединяет между собой сети, увеличивая их размер. Ее новаторский подход к плетению сетей значительно повысил эффективность труда. Важность таких инноваций трудно переоценить, особенно в условиях, когда каждая минута на счету, поскольку такая инициатива способствует нашей общей цели — поддержке и защите. Наша труженица работает быстро, эффективно, качественно», — заявила Светлана Салихова.

Филиалы основного центра волонтерской группы «СВОих не бросаем» в настоящее время работают в Доме детского творчества, гимназии №11 и спортивной школе, в поселке Тимяшево, в деревнях Сугушла и Юлтимирово. Туда можно обращаться, если есть желание принять участие в плетении маскировочных сетей.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

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