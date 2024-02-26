Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
КНР: Санкции США против России угрожают безопасности глобальных цепочек поставок
Санкции Штатов против РФ и ее партнеров ставят под угрозу безопасность глобальных цепочек поставок. Как уточнили в Минкоммерции Китая, действия США подрывают правила и порядок в международных торгово-экономических отношениях, пишет ТАСС.
В КНР также назвали действия Вашингтона классическими мерами юрисдикции длинной руки (экстерриториальное распространение национального законодательства) и экономического принуждения.
В свою очередь, власти Китая выступают против, собираясь принять необходимые меры. В министерстве подчеркнули, что в КНР будут защищать законные права и интересы китайских компаний.
Напомним, 23 февраля Минфин США ввел новые санкции не только против РФ, но и в отношении Китая. Также в черный список попали и некоторые другие страны.
Ранее сообщалось, что под антироссийские санкции США попали ПИК и Морской банк. При этом министр финансов России Антон Силуанов заявил, что если за рубежом что-то сделают с активами РФ, то получат симметричный ответ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»