КНР: Санкции США против России угрожают безопасности глобальных цепочек поставок

Санкции Штатов против РФ и ее партнеров ставят под угрозу безопасность глобальных цепочек поставок. Как уточнили в Минкоммерции Китая, действия США подрывают правила и порядок в международных торгово-экономических отношениях, пишет ТАСС.

В КНР также назвали действия Вашингтона классическими мерами юрисдикции длинной руки (экстерриториальное распространение национального законодательства) и экономического принуждения.

В свою очередь, власти Китая выступают против, собираясь принять необходимые меры. В министерстве подчеркнули, что в КНР будут защищать законные права и интересы китайских компаний.

Напомним, 23 февраля Минфин США ввел новые санкции не только против РФ, но и в отношении Китая. Также в черный список попали и некоторые другие страны.

Ранее сообщалось, что под антироссийские санкции США попали ПИК и Морской банк. При этом министр финансов России Антон Силуанов заявил, что если за рубежом что-то сделают с активами РФ, то получат симметричный ответ.