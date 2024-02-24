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«Расчеты в долларах»: в одном из банков РФ рассказали, как на них отразились санкции США
В Морском банке сообщили, что санкции, введенные против него, коснулись только расчетов в долларах США. Меры ограничений не отразятся на деятельности кредитной организации, пишет РИА «Новости».
Напомним, новые санкции США, введенные против РФ, затронули несколько банков в России, включая Морской банк.
В банке же ответили, что ограничения коснулись лишь долларовых расчетов, при этом их объем минимальный. Именно поэтому ограничения не должны повлиять на работу. Также у Морского банка нет активов в Америке, которые власти могли бы заблокировать.
Банк гарантирует сохранность всех средств на счетах физ-и-юрлиц, включая валютные.
Уточняется, что все системы и сервисы банка работают в обычном режиме, операции и платежи в иных валютах проводят также в штатном режиме. Работа онлайн-сервисов, офисов, банкоматов и карт банка никак не ограничены, говорится в сообщении организации.
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