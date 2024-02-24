Акционер застройщика «ПИК» и сама группа компаний попали под санкции

Соединенные штаты Америки ввели санкции против группы компаний «ПИК», в том числе против основного акционера строительной фирмы Сергея Гордеева, пишет РИА «Новости».

В итоге ряд активов, находящихся в США и владельцами которых были лица, включенные в санкционный список, оказались заблокированы. Также американцам запретили взаимодействовать с этими активами.

Напомним, ПИК - крупнейший российский девелопер жилья, работает с 1994 года. Основной акционер компании - Сергей Гордеев.