Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Акционер застройщика «ПИК» и сама группа компаний попали под санкции
Соединенные штаты Америки ввели санкции против группы компаний «ПИК», в том числе против основного акционера строительной фирмы Сергея Гордеева, пишет РИА «Новости».
В итоге ряд активов, находящихся в США и владельцами которых были лица, включенные в санкционный список, оказались заблокированы. Также американцам запретили взаимодействовать с этими активами.
Напомним, ПИК - крупнейший российский девелопер жилья, работает с 1994 года. Основной акционер компании - Сергей Гордеев.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»