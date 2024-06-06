«Клянусь, больше не буду!»: суд вынес приговор поджигателям релейных шкафов на ж/д путях

«Они прекрасно знали, куда надо бить»

Сегодня Верховный суд Республики Татарстан выслушал последнее слово и вынес приговор Булату Ибрагимову, который по заказу кураторов с Украины организовал диверсию на железной дороге в Татарстане.

В прошлом году 20-летний Булат Ибрагимов нанял троих подростков для поджога релейного шкафа на ж/д путях в Тукаевском районе республики. По этим путям с заводов КАМАЗа шли эшелоны в зону проведения специальной военной операции. В результате поджога шкаф был полностью уничтожен, из-за чего движение на отрезке пути длиной в 7 км замедлилось в три раза. На ремонт поврежденного релейного шкафа ушел почти год. К слову, от его работы зависела работа еще нескольких таких же шкафов.

Следствие уверено: диверсанты знали, куда надо ударить, чтобы нанести наибольший урон.

После один из нанятых Ибрагимовым подростков поджег климатический шкаф вышки сотовой связи, на сутки лишив жителей деревни Простоквашино в Тукаевском районе связи. Он проходит по уголовному делу в качестве свидетеля – на момент совершения преступления ему не было 16 лет.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Родители меня не воспитывали, отец бил, я очень сильно раскаиваюсь»

Перед вынесением приговора каждому из подсудимых дали возможность сказать последнее слово. Первым высказался Ибрагимов, еще раз напомнив нам о своем трудном детстве, о том, как его бил отец, с которым он сам же и решил остаться, когда его родители разводились.

О том, как его не воспитывала мать, которая при разводе пыталась забрать его с собой от отца-тирана и от которой он неоднократно сбегал. Он акцентировал внимание на том, что у него не было умысла подрывать экономическую безопасность и обороноспособность страны, а значит, по его мнению, его действия нельзя назвать диверсией. Тем не менее о стратегической важности объекта он знал и, как известно из зачитанных в суде переписок Ибрагимова с нанятыми подростками, был абсолютно не против получить пару миллионов за теракт в торговом центре.

«Мы были приятелями, я никого не уговаривал совершать поджоги, я просто передавал инструкции. У меня не было умысла подрывать экономическую или оборонную безопасность страны. За все время в СИЗО я получил проблемы с желудком и похудел на 17 килограммов. Родители меня не воспитывали, отец бил. Я очень сильно раскаиваюсь и прошу строго не наказывать», – сказал в последнем слове Булат Ибрагимов.

«Татар-информ» рассказывал, что, узнав об обысках дома у одного из юных подельников, Булат попытался скрыться в Казани. В хостеле незадолго до того, как его задержали, он успел выпить и употребить марихуану.

«Противоправная деятельность указанных лиц была пресечена сотрудниками УФСБ России по РТ», – рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Ранее он уже был судим за мошенничество. Тогда, по его словам, его наняли в качестве курьера взрослые мошенники, выманившие обманом у бабушки более 60 тысяч рублей якобы на лечение внучки.

В этот же раз Булат нашел себе подработку на портале «теневых услуг», в мессенджере он списался с неизвестным заказчиком, который предложил ему несколько вариантов подработки. Вероятно, набив шишки на прошлой судимости, Ибрагимов сам решил нанять нескольких подростков для того, чтобы их руками выполнить заказ заграничного куратора.

По версии одной из адвокатов, Булат рассчитывал на то, что ему удастся свалить все на несовершеннолетних исполнителей. Однако прогадал с возрастом. Он банально не знал, что уголовная ответственность наступает с 16, а иногда и с 14 лет.

Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы. Три из них он проведет в тюрьме, 14 – в исправительной колонии строгого режима. За свою работу Булат получил 460 долларов, или по нынешнему курсу 42 тысячи рублей и бесплатное жилье на ближайшие 17 лет. К слову, государственный обвинитель запрашивал для него срок в 20 лет.

«Прошу строго не наказывать, чтобы я мог заниматься спортом»

«Я не знал, что совершаю. Прошу строго не наказывать и не лишать меня свободы, чтобы я мог продолжить учиться, заниматься спортом, ставить цели и достигать их. Я оступился, признаю, что там был, но не совершал ничего – виноват, что не остановил их, сейчас я бы поступил иначе. Моя мама больна, ей предстоит операция, за ней некому смотреть, кроме брата и меня. Я не преступник и больше не хочу никому совершать вреда», – сказал суду один из подростков.

Сдержать слез во время сегодняшней речи подросток не смог. Ноги у него начали подкашиваться еще на предыдущем процессе, когда обвинитель в прениях запросила для него 8 лет колонии.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Его родители, дававшие показания в суде, отзывались о нем как об отзывчивом, добром ребенке. Ранее не судим, занимался спортом. Судя по переписке, обсуждал с Ибрагимовым и компанией возможность теракта в местном торговом центре.

«От 4 до 10 лямов за взрывчик – работаем?» – зачитала обвинитель на одном из процессов сообщение из группы в мессенджере, где Ибрагимов и компания обсуждали «работу».

«Я хочу остаться дома»

«Прошу не лишать меня свободы и оставить меня дома с сестрой и бабушкой. У моей бабушки сегодня день рождения, я хочу вернуться домой и отпраздновать его с ней. Я занимался всю жизнь спортом – с трех лет хоккеем, пока не получил два сотрясения мозга. Мне регулярно нужно проходить МРТ, чтобы оставаться здоровым. Я хочу остаться дома, помогать бабуле в быту, воспитывать сестру. Миллион раз готов повторить: пожалуйста, не лишайте меня свободы! Я не хочу сидеть в клетке. Клянусь вам, что такого никогда в жизни не повторится. Пожалуйста, не лишайте меня свободы!» – обратился к суду второй из обвиняемых подростков.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Этот парень – сирота. Его воспитанием занимались дедушка и бабушка. Дедушка обеспечивал семью, работая на заводе по 12 часов в сутки, почти без выходных. К слову, на заводе, который находится рядом с теми ж/д путями, где его внук с приятелями совершили диверсию.

Сегодня на судебный процесс пришло огромное количество родственников подсудимых-подростков. Они поддерживали и подбадривали ребят до приговора и после. Им обоим суд дал по пять лет воспитательной колонии.

Когда их задерживали, родители и опекуны не могли сдержать слез.