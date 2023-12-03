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Кличко: Речь идет о том, будет ли дальше существовать Украина
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сейчас речь идет о дальнейшем существовании Украины и что поэтому обсуждать его гипотетические планы баллотироваться в президенты неразумно. Политик сказал об этом в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten.
«Было бы глупо думать об этом сегодня. Сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще существовать», — подчеркнул политик, отвечая на вопрос о наличии у него президентских амбиций.
«[Президент РФ Владимир] Путин не принимает Украину как независимую страну, это не секрет. Он говорит, что Украина принадлежит Российской империи», — описал Кличко свое понимание мотивов российского лидера.
Соответственно, по мнению мэра Киева, говорит о собственных политических амбициях «в колеблющейся относительно [перспектив] своего существования стране», которая ведет позиционную войну, «было бы неразумно».
Кроме того, Виталий Кличко выразил уверенность, что снижение рейтинга действующего Президента Украины Владимира Зеленского по сравнению с популярностью армии не вызывает удивления, так как народ имеет возможность сравнивать их эффективность, а лидер страны «расплачивается за допущенные им ошибки».
Глава украинской столицы также высказался в поддержку главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, который назвал сложившуюся на фронте ситуацию тупиковой.
Президентские выборы на Украине должны состояться в марте 2024 года. Но нынешний украинский лидер Владимир Зеленский 6 ноября заявил, что они сейчас «не ко времени».
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