Зеленский усомнился во вступлении Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: пресс-служба Президента Украины

Вступление Украины в Североатлантический альянс не гарантировано. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече со студентами в Николаеве, сообщает издание «Страна.ua».

Зеленский пояснил, что власти Украины хотят завершить вооруженное противостояние с Россией так, чтобы оно не повторилась. «А как оно будет, мы точно не знаем, потому что это жизнь и это Россия. И точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО. Или мы не будем в НАТО», — констатировал в связи с этим политик.

Вместе с тем Президент Украины подчеркнул необходимость сделать всё для обеспечения национальной безопасности «на наивысшем уровне». «Я считаю, что мы идем к этому, идем по натовским стандартам, разрабатываем и свои стандарты», — уточнил он.

Ранее бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в военно-политический блок без утраченных территорий.

При этом сегодня глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, выступая в Брюсселе перед коллегами из стран НАТО, заметил, что Украина не откажется от утраченных территорий в обмен на вступление в альянс.