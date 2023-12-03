Генсек НАТО Столтенберг призвал готовиться к «плохим новостям» из Украины

Йенс Столтенберг в 2017 году

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Украина находится в критической ситуации, и ее союзникам следует быть готовыми к ухудшению обстановки на поле боя. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste.

«Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена», — подчеркнул генсек Североатлантического альянса (перевод РИА Новости).

При этом, по словам Столтенберга, вероятное ухудшение ситуации будет вызвано недостаточной помощью со стороны стран Запада. Он констатировал, что члены НАТО не смогли удовлетворить возросший спрос украинской армии на боеприпасы.

В ответ на вопрос о том, как должны действовать в таких условиях Вооруженные силы Украины, политик пояснил, что такие «сложные оперативные решения» должны принимать сами украинцы и их военное руководство.

Upd. (8.43): Еще в сентябре Столтенберг призывал готовиться к затяжному противостоянию на Украине. Тогда он советовал быть готовыми «к долгой войне на Украине», несмотря на желание «быстрого мира».

Ранее Европейский Союз обещал передать ВСУ миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года, но эта цель оказалась невыполнимой в такие сроки (на это может потребоваться еще несколько месяцев).

Вместе с тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что в течение всего будущего года ЕС сможет произвести и поставить Киеву необходимый миллион снарядов.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей.