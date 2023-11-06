Зеленский заявил, что выборы на Украине сейчас «не ко времени»

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: пресс-служба Президента Украины

Во время продолжающегося вооруженного противостояния выборы на Украине неприемлемы, как и широкие празднования. Об этом в своем видеообращении заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Мы должны понять, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которых ожидает от Украины только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени», — подчеркнул украинский Президент.

В связи с этим попытки «легкомысленно и играя вбрасывать в общество тематику выборов» Зеленский с учетом продолжающегося конфликта счел совершенно безответственными.

Относительно же политических противоречий он заметил, что на Украине есть структуры, которые способны «ставить точки [в политических спорах] и давать обществу все необходимые ответы».

Выборы Президента Украины должны пройти в марте 2024 года. В соответствии с Конституцией страны, проведение выборов в условиях военного положения запрещено. Оно действует на Украине с начала специальной военной операции (СВО), которую инициировал Президент РФ Владимир Путин. В частности, запланированные на этот год выборы депутатов Верховной Рады перенесены на неопределенный срок.

Ранее Зеленский в интервью пообещал сменить стратегию противостояния России, о чем сообщал «Татар-информ».