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Зеленский заявил, что выборы на Украине сейчас «не ко времени»
Во время продолжающегося вооруженного противостояния выборы на Украине неприемлемы, как и широкие празднования. Об этом в своем видеообращении заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Мы должны понять, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которых ожидает от Украины только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени», — подчеркнул украинский Президент.
В связи с этим попытки «легкомысленно и играя вбрасывать в общество тематику выборов» Зеленский с учетом продолжающегося конфликта счел совершенно безответственными.
Относительно же политических противоречий он заметил, что на Украине есть структуры, которые способны «ставить точки [в политических спорах] и давать обществу все необходимые ответы».
Ранее Зеленский в интервью пообещал сменить стратегию противостояния России, о чем сообщал «Татар-информ».
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