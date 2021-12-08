Китайские ученые считают, что вакцинация сможет защитить от омикрон-штамма

Антитела, вырабатывающиеся в организме после вакцинации от коронавируса, способны защитить человека от «омикрона», считает вирусолог из университета Гонконга Цзинь Дунъянь. Об этом сообщает радио Sputnik.

Китайские ученые провели ряд исследований и пришли к выводу, что прививка все еще является эффективным методом борьбы со штаммами коронавируса.

Эксперт отметил, что делать окончательные выводы еще рано, ведь сопротивляемость «омикрона» вакцинам может оказаться выше, чем у других мутаций. Однако прививка способна спасти человека от тяжелого течения болезни.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного. Всемирная организация здравоохранения сочла его «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон».