Китай увеличил импорт золота из России более чем в 8 раз

В июле 2022 года импорт необработанного и полуобработанного золота из России в Китай достиг 108,8 млн долларов. Это в 8,6 раза больше, чем в июне. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Отмечается также, что ввоз драгоценного металла в прошлом месяце в 50 раз превысил импорт за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в конце июня страны G7 решили запретить ввозить золото из России. США ввели новую санкционную меру сразу же. Великобритания вскоре последовала их примеру. Евросоюз присоединился к «золотому эмбарго» 21 июля, распространив его на отходы золота, золотые монеты и ювелирные изделия с золотом. А в начале августа ограничение ввела и Швейцария — крупнейший хаб по переработке этого драгоценного металла.



Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. В ответ западные страны стали ужесточать санкционное давление на Россию.