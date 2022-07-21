Великобритания ввела запрет на импорт российского золота, угля и нефти

Власти Великобритании ограничили ввоз золота из России и ввели запрет на ввоз угля и нефти. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольной продукции и золота, а также приобретение, поставку и доставку, прямым или непрямым путем этих продуктов», — говорится в заявлении, размещенном на сайте британского правительства.

Отмечается, что запрет на ввоз золота вступает в силу с сегодняшнего дня, уголь — с 10 августа, нефть — с 31 декабря. Кроме того, новация запрещает предоставление соответствующей техподдержки, финансовых сервисов и брокерских услуг.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. В ответ западные страны стали ужесточать санкционное давление на Россию.