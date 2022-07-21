Евросоюз утвердил седьмой пакет антироссийских санкций с частичным эмбарго на золото

Совет Евросоюза утвердил седьмой по счету пакет санкций против России — в него вошло частичное эмбарго на золото, расширение списка товаров двойного назначения, запрещенных к ввозу, включение в черный список 55 физических и юридических лиц. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Страны — члены утвердили наши усиленные и продленные санкции против Кремля», — цитирует ее ТАСС.

Также члены союза продлили действующие ограничения против России до конца января следующего года. Новые санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

Масштабные санкции против РФ страны Запада начали вводить после объявления Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине. Ранее сообщалось, что Великобритания ввела запрет на импорт российского золота, угля и нефти.