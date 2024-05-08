Китай поздравил Путина со вступлением в должность Президента России

Власти Китая поздравляют российского лидера Владимира Путина со вступлением в должность главы государства. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

«Китай поздравляет президента Путина со вступлением в должность. Ранее Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное послание Президенту Путину, в котором поздравил его с переизбранием», — заметил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Линь также выразил уверенность, что под руководством Путина «Россия продолжит добиваться новых результатов в государственном строительстве, экономическом и социальном развитии», и упомянул, что его страна придает большое значение «роли дипломатии глав двух государств в двусторонних отношениях».

Владимир Путин в пятый раз вступил в должность Президента РФ. Церемония инаугурации состоялась накануне, 7 мая. Китай может стать первой страной, которую посетит российский лидер в начале очередной каденции.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил Президента России с инаугурацией.