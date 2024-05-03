Bloomberg: Визит Путина в Китай может состояться 15-16 мая

Владимир Путин и Си Цзиньпин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин собирается посетить Китай чуть более чем через неделю после начала своей новой каденции, чтобы подчеркнуть важность связей между двумя странами. Об этом со ссылкой на анонимный информированный источник сообщает агентство Bloomberg.

По информации собеседника агентства, визит Путина должен состояться 15-16 мая. Даты еще могут немного измениться, но даже если это произойдет, поездка для переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином станет первым визитом Президента РФ за границу после его инаугурации 7 мая.

О сроках визита Путина в Китай будет объявлено позднее, в свою очередь прокомментировал ситуацию официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. О наличии у Президента России планов совершить эту поездку в мае стало известно еще в апреле, о чем сообщал «Татар-информ».

Bloomberg замечает, что в ходе переговоров с Си Цзиньпином Владимир Путин может поднять вопрос о необходимости увеличения объемов торговли между двумя странами. Согласно данным китайской таможни, экспорт Китая в Россию в марте упал почти на 16% в годовом выражении.