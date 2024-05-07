Инаугурация-2024: что Путин пообещал россиянам и какой посыл отправил Западу

Фото: kremlin.ru

Пятая инаугурация Путина в присутствии тысяч гостей

Сегодня состоялось главное политическое событие этой недели — инаугурация Президента РФ Владимира Путина. Напомним, что он одержал победу на президентских выборах в марте 2024 года с рекордным результатом — более 87% избирателей поддержали кандидатуру Путина. Был поставлен еще один рекорд — на избирательные участки страны впервые пришли свыше 77% имеющих право голоса.

Торжественная церемония вступления в должность избранного президента России состоялась в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, где в свое время проходили коронации Александра II, Александра III и Николая II. В современной России этот зал видел уже шесть инаугураций, включая сегодняшнюю церемонию.

В Большой Кремлевский дворец традиционно пригласили несколько тысяч гостей. Это члены Правительства РФ, депутаты Госдумы и сенаторы, губернаторы, Герои России, представители духовенства, деятели культуры и искусства.

Накануне депутат Госдумы Айрат Фаррахов показал «Татар-информу», как выглядели именные приглашения на торжественную церемонию. Гостям подарили коробочки с гербом РФ, внутри которых — памятные серебряные медали для участников торжественной церемонии. На такой медали указана дата инаугурации Путина — 7 мая 2024 года, а также символы Российской Федерации.

В церемонии принял участие Раис РТ Рустам Минниханов. Во время трансляции журналистам также удалось рассмотреть и других представителей от Татарстана. Среди них – депутат Госдумы Татьяна Ларионова в черном костюме с вышивкой, депутат Госдумы от Татарстана Альфия Когогина в скромном черном платье.

Охотно фотографировался с другими участниками церемонии Герой России Расим Баксиков. Среди гостей также были сенатор от республики Геннадий Емельянов, российская фигуристка и уроженка Казани Камила Валиева.

Путин приехал на рестайлинговом Aurus

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказывал, что инаугурация Владимира Путина пройдет в соответствии с протоколом, но с «определенными нюансами». Видимо, речь шла о презентации рестайлинговой модели автомобиля Aurus Senat, на котором Путин отправился в Большой Кремлевский дворец.

«По-новому интерпретирована большая фронтальная решетка, внедрен облегченный капот из алюминиевого сплава, появились дополнительные камеры кругового обзора. Полностью новые мультимедийная и акустическая системы, изменились тормоза и немного поменялась трансмиссия», — сообщил комментатор трансляции.

Впервые автомобиль марки Aurus, которые производятся в Татарстане, показали как раз во время инаугурации 2018 года, то есть шесть лет назад. Этот экземпляр можно посмотреть в музее ВДНХ.

Новшества на этом не закончились — в президентском кортеже впервые участвовали электрические мотоциклы Aurus. Чтобы разогнаться до «сотки», им нужно меньше 4 секунд, а максимальная скорость — 225 км в час.

«Адаптированные для низких температур, что актуально именно сегодня, в такую погоду», — сообщил комментатор трансляции. В Москве майский снег сменялся дождем.

Новый срок Президента РФ – до 2030 года

Ровно в полдень Владимир Путин появился в зале. Его приветствовали гости церемонии. По пути к трибуне, идя про красной дорожке он пожал руку доктору Леониду Рошалю и поцеловал в щеку композитора Александру Пахмутову.

Владимир Путин принес присягу народу России на специальном экземпляре Конституции РФ. Его украшает тончайшая кожа варана красного цвета, серебряный герб России и тисненая золотая надпись «Конституция России». Этот экземпляр хранится в библиотеке Администрации президента в Кремле и достается со стеллажа только для церемонии инаугурации главы государства.

«Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — произнес присягу Путин. Кстати, произошло это в пятый раз. С этого момента начинается новый срок для Владимира Путина в должности Президента РФ – до 2030 года.

«Беречь Россию и служить народу»

Затем глава российского государства обратился с речью к жителям страны. В первую очередь он поблагодарил россиян за сделанный выбор. Отдельно он тут же обратился к участникам СВО: «Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество».

Путин заявил, что обращается к каждому гражданину России.

«Только что произнес слова президентской присяги. В ее тексте сконцентрирована суть высочайшего предназначения главы государства — беречь Россию и служить нашему народу. Понимаю, что это огромная честь, обязанность и священный долг. Именно это определяло смысл и содержание моей работы в предыдущие годы. Заверяю вас, что и впредь интересы, безопасность народа России будут для меня превыше всего», — заявил Путин.

Судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений, заверил глава государства. Он уверен, что россияне пройдут через «трудный, рубежный период» и станут еще сильнее.

Среди целей развития Путин назвал народосбережение. «Уверен, что поддержка многовековых семейных ценностей, традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти», — отметил Путин.

Российский лидер также заявил, что власти должны работать на повышение благосостояния и качество жизни российских семей. Это особенно актуально в 2024-м, который объявлен в России Годом семьи.

Россия не отказывается от диалога с западными государствами, но выбор за ними

Обозначил Владимир Путин и вектор внешней политики, которому он будет следовать во время нового президентского срока.

«Мы были и будем открыты к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надежного и честного партнера. И это действительно мировое большинство. Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними: намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь к сотрудничеству и миру», — отметил российский лидер.

По его словам, разговор, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности возможен, «но не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга».

Путин заявил, что с государствами-партнерами будет продолжена работа по формированию многополярного миропорядка, созданию равной и неделимой системы безопасности.

«В сложном мире, который стремительно меняется, мы должны быть самодостаточными и конкурентоспособными, открывать для России новые горизонты как уже не раз бывало в нашей истории. Но нам важно помнить и ее уроки, не забывать о трагической цене внутренних смут и потрясений», — отметил Президент РФ.

Государственная система должна быть прочной и устойчивой к любым вызовам и угрозам, считает Путин. Вместе с тем она должна быть гибкой для созданий условий для обновления и движения вперед.

«Мы единый и великий народ. Вместе — победим!»

«Мы видим, как изменилась атмосфера в обществе, как высоко ценятся сегодня надёжность, взаимная ответственность, искренность, порядочность, благородство и мужество. Сделаю все, чтобы люди, которые проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества, делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в государственном управлении, в экономике, во всех сферах», – сказал глава государства.

Он считает, что в России нужно вырастить и воспитать молодые поколения, которые будут укреплять могущество страны, развивать государственность, в основе которой – межнациональное согласие, сбережение традиций всех народов, живущих в России, стране-цивилизации, объединённой русским языком и многонациональной культурой.

Путин заявил, что сделает все необходимое, чтобы оправдать доверие. «Результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплоченности, от общего стремления приносить пользу Отечеству, защищать его, трудиться с полной отдачей», — продолжил российский лидер.

Сейчас мы, по его словам, держим ответ перед предками, которые на первое место ставили Родину и понимали, что больших целей можно достичь только вместе со своим народом.

«Мы единый и великий народ. Вместе преодолеем все преграды, воплотим вместе все задуманное. Вместе — победим!» — заключил Путин.

Видео: t.me/news_kremlin

Залпы орудий в Кремле и благодарственный молебен от Патриарха

Затем в Андреевском зале заиграла композиция «Славься» композитора Михаила Глинки, а у Московского Кремля дали салют в честь вступления в должность лидера российского государства.

Затем Владимир Путин прошел на Соборную площадь, где состоялся смотр солдат президентского полка. Путин произнес поздравление в честь 88-ой годовщины образования полка.

После глава государства отправился в Благовещенский собор, поставил свечку и перекрестился, после чего началось богослужение. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил благодарственный молебен.

«Дорогой Владимир Владимирович, в день, когда вы вновь призываетесь занять самый высокий пост в нашей стране, президента России, мы крепко молимся за Вас», – произнес патриарх.

Что говорят об инаугурации

Депутат Госдумы Максим Топилин после инаугурации отметил, что сильный лидер – основа безопасности, развития и процветания страны.

«Сегодняшняя Россия – сильная, крепкая, независимая, бережно хранящая традиционные ценности и оперативно внедряющая современные инновации – результат многолетней работы Владимира Владимировича, который во главу решений всегда ставит Человека и его интересы, потребности и запросы. И так будет всегда», – написал парламентарий у себя в телеграме.

Председатель Комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов отметил, что инаугурация прошла в судьбоносный для страны момент. И в этом ее особенность.

«Мир ждет: Россия дрогнет или, наоборот, встанет во весь рост. И ответ ныне дан! Отсюда такая нервозность в стане врагов и иноагентов. Их надежды на внутренний раздрай не оправдались», – заявил парламентарий.

Марат Хуснуллин, который до настоящего времени был вице-премьером России, поздравил Путина, отметив, что результаты выборов в марте стали рекордными, что говорит о доверии и огромной поддержке россиян.

«За последние годы страна сильно изменилась, запущены множество важнейших программ. И стройотрасль здесь не исключение. Благодаря Президенту мы достигли рекордных показателей по жилищному и дорожному строительству, реализовали масштабные проекты», – считает он.

Напомним, что после вступления Путина в должность Президента произойдут другие важные политические события. Правительство Михаила Мишустина уже ушло в отставку, согласно процедуре. В ближайшее время Путин назначит нового премьера, который сформирует Правительство.