Власти Китая назвали США крупнейшим инициатором украинского кризиса. Если американские власти хотят позаботиться об украинском народе, они должны прекратить поставки вооружения Киеву, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«США – главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса, они непрерывно поставляют тяжелое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным», – цитирует РИА Новости главу внешнедипломатического ведомства.

Также политик подчеркнула, что США вместо того, чтобы задуматься о своих действиях на Украине, выдвигают беспочвенные обвинения в адрес КНР, и добавила, что «Пекин не будет молча наблюдать» за этой ситуацией. «Необходимо ответственно способствовать скорейшей деэскалации и создать благоприятную обстановку и условия для ведения мирных переговоров заинтересованными сторонами», – добавила Мао Нин.

Напомним, на прошлой неделе власти США также объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В Пентагоне ранее подчеркнули, что события на Украине в предстоящие несколько месяцев будут иметь решающее значение для исхода конфликта. С учетом германских танков Leopard 2 ВСУ получат не менее ста современных западных танков.