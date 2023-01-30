Китай обвинил США в конфликте на Украине и призвал прекратить поставки вооружений Киеву
Власти Китая назвали США крупнейшим инициатором украинского кризиса. Если американские власти хотят позаботиться об украинском народе, они должны прекратить поставки вооружения Киеву, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«США – главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса, они непрерывно поставляют тяжелое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным», – цитирует РИА Новости главу внешнедипломатического ведомства.
Также политик подчеркнула, что США вместо того, чтобы задуматься о своих действиях на Украине, выдвигают беспочвенные обвинения в адрес КНР, и добавила, что «Пекин не будет молча наблюдать» за этой ситуацией. «Необходимо ответственно способствовать скорейшей деэскалации и создать благоприятную обстановку и условия для ведения мирных переговоров заинтересованными сторонами», – добавила Мао Нин.
Напомним, на прошлой неделе власти США также объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В Пентагоне ранее подчеркнули, что события на Украине в предстоящие несколько месяцев будут иметь решающее значение для исхода конфликта. С учетом германских танков Leopard 2 ВСУ получат не менее ста современных западных танков.