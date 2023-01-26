Пентагон: События ближайших месяцев – решающие в конфликте на Украине

События на Украине в предстоящие несколько месяцев будут иметь решающее значение в ходе конфликта, заявила помощница министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер. По ее словам, это основная причина для наращивания поставок вооружения Киеву.

«То, что произойдет в предстоящие месяцы, может оказаться решающим. И мы концентрируем внимание на предоставлении Украине военных средств, которые ей необходимы для защиты своего народа и территории», – цитирует ее ТАСС.

Пори этом она добавила, что США и союзники «серьезно настроены» на продолжение поддержки Киева в долгосрочной перспективе. На вопрос о спорной судьбе поставляемого Украине вооружения она подчеркнула, что США не зафиксировали какого-либо перенаправления оружия за пределы Украины.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, по его мнению, конфликт на Украине не завершится в ближайшее время и призвал быть готовыми к такому сценарию.