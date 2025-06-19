Прокурор РТ запросил пять лет колонии-поселения для виновницы аварии с тюбингом

Альберт Суяргулов

Фото: Дмитрий Шатров\ «Татар-информ»

Сегодня прокурор Татарстана Альберт Суяргулов запросил пять лет в колонии-поселении для виновницы аварии с тюбингом.

«Прошу назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении с запретом деятельности, связанной с управлением транспортом», – сказал Альберт Сурягулов на заседании.

По версии следствия, 8 января в казанском поселке Аракчино Эвелина Якупова привязала к своему автомобилю тюбинг, в котором решила прокатить подругу, 20-летнюю Дарью Акинову.В какой-то момент автомобиль разогнался, и «ватрушка» с девушкой на скорости врезалась в дорожный знак.

Пострадавшую 20-летнюю девушку доставили в больницу, где она скончалась. Обвиняемая Эвелина Якупова рассказала врачам, что ее подруга скатилась на тюбинге с горы и врезалась в забор. На место происшествия приехали два молодых человека, которые забрали ту злополучную «ватрушку» и скрыли следы крови. Этот момент, как и момент столкновения тюбинга с дорожным знаком, был запечатлен камерами уличного видеонаблюдения.

После смерти девушки следователи выехали на место, чтобы осмотреть забор, в который якобы врезалась Дарья Акинова. Тогда и закрались подозрения, что водитель что-то скрывает. Вскоре стали известны все подробности происшествия и девушку поместили под стражу.

В свою очередь адвокат Эвелины Якуповой настаивает на переквалификации дела.

«Прошу изменить категорию преступления на менее тяжкое. В случае переквалификации я беру на себя смелость и ходатайствую о прекращении уголовного дела за примирением сторон. В ходе допроса потерпевшей [матери погибшей] было выяснено, что она примирилась с моей подзащитной. Прошу прекратить уголовное дело за примирением сторон», – заявил адвокат.