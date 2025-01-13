В ГАИ Татарстана раскрыли подробности смертельной аварии с тюбингом в Новом Аракчино

Резонансное ДТП произошло 8 января, в службу 112 поступило сообщение о том, что 20-летняя девушка, катаясь с горы на тюбинге в поселке Новое Аракчино, врезалась в забор.

«От полученных травм она скончалась. Автоинспекторы Казани, выехав на место происшествия, выявили несоответствие данной информации действительности: на месте происшествия отсутствовали следы крови», – рассказал Рустем Гарипов.

Начальник Управления отметил, что сотрудники ГАИ обнаружили неисправный дорожный знак недалеко от места происшествия, решили просмотреть камеры видеонаблюдения, чтобы понять, кто его повредил.

«В ходе просмотра видеокамер установлено, что девушка ехала на тюбинге, привязанном к автомобилю Hyundai. Вот к чему привела их игра. Я думаю, ни водитель, ни погибшая не желали такого исхода. Это значит, что мы где-то недорабатываем – надо больше об этом говорить», – сказал Рустем Гарипов.

Камеры запечатлели не только момент самой трагедии, но и то, как спустя два часа на месте появляются два человека, которые забирают тюбинг с места происшествия и скрывают следы крови.

22-летняя водитель была задержана. За нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, на нее завели уголовное дело.

Гарипов добавил, что 11 января в Красноярском крае произошла похожая трагедия. Там к автомобилю привязали двое санок, на которых катались 17-летняя и 21-летняя девушки.

«В нашем случае был столб, а там автомобиль. Одна девушка погибла, вторая с тяжелыми травмами доставлена в больницу. Из года в год об этом говорим, но, к сожалению, нас не слышат», – отметил он.

Гарипов отметил, что таких аварий, когда люди проявили подобную халатность к собственной безопасности, и привязывали тюбинги к автомобилям, чтобы прокатиться с ветерком, не происходило уже очень давно.

На видео видно, что водитель ехала на очень большой скорости. До какой отметки тогда поднялась стрелка спидометра, установит следствие.

«Вопрос еще как эта девушка-водитель планировала останавливаться. Если бы не этот столб, остановить их могло другое препятствие», – отметил начальник Управления.

Чаще всего в таких случаях, тюбинг врезается в автомобиль, когда водитель давит на педаль тормоза. Поэтому в этом случае, даже если бы девушка выжила, вряд ли смогла бы избежать травм.