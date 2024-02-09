Кировский суд Казани арестовал мужчину, выбросившего дочь из окна в Юдино

Сегодня в Кировском суде Казани на 2 месяца арестовали Валентина Солонникова, мужчину обвиняют в покушении на убийство малолетнего – своей дочери.

«Солонников совершил особо тяжкое преступление в отношении своей дочери. Прошу избрать ему меру пресечения заключение под стражей до 7 апреля», – сказал следователь.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Адвокат по назначению Солонникова, заявила суду, что ее подзащитный не имел цели убивать детей и его нужно отправить под домашний арест.

Судья удовлетворил ходатайство следователя и отправил Солонникова в СИЗО на 2 месяца.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, два дня назад появилась информация о том, что в казанском поселке Юдино неадекватный мужчина угрожает выбросить из окна пятого этажа свою двухлетнюю дочь. На место сразу же выехали сотрудники всех экстренных служб.

Из квартиры сначала были слышны крики, мужчина бегал по квартире за детьми, а в какой-то момент он выхватил дочь из рук матери и распахнул окно. Что-то крича о пожаре, он стал угрожать, что выкинет ребенка из окна.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Девочку спас казанец Альберт Бикмуллин, он залез на козырек дома и поймал девочку, когда Солонников все-таки осуществил угрозу. Потом Бикмуллин поднялся на 5 этаж и забрал из квартиры второго ребенка. Приехавшие полицейские задержали неадекватного мужчину. Позже следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

О том, как развивались события в тот день, подробнее в репортаже «Татар-информа»: «Ты что делаешь, это же твои дети!»: как спасали малышей от неадекватного отца в Юдино.