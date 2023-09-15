Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ким Чен Ын в Комсомольск-на-Амуре посетил предприятия, где работают над SJ-100
Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита в Россию посетил Комсомольск-на-Амур, где осмотрел инженерный центр и производственные цеха авиазавода имени Гагарина, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев». Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Гостя сопровождал вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Они осмотрели агрегатно-сборочное производство истребителей и цех окончательной сборки Су-35 и авиакомплекса 5-го поколения Су-57. Производственная линия выстроена по поточному принципу, что позволяет максимально эффективно обеспечить технологический процесс и сократить до минимума сроки сборки.
Кроме того, высокие гости посетили механообрабатывающее производство и цех специальных покрытий, обновленные в результате модернизации и техперевооружения предприятия.
Гостям показали участки, где ведется работа в рамках кооперации по импортозамещенному «Суперджет 100» — на заводе изготавливают отсеки фюзеляжа и агрегаты крыла. После чего делегация посетила и цех окончательной сборки SJ-100 на территории другого предприятия — производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев», где проходят испытания SJ-100 с российскими системами.
«Видим потенциал для кооперации как в области авиастроения, так и в других отраслях — это особенно актуально для достижения стоящих перед нашими странами задач по достижению технологического суверенитета», — сказал Мантуров.
Напомним, Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. На следующий день Президент Владимир Путин встретился с лидером КНДР на космодроме Восточный.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»