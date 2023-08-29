Импортозамещенный «суперджет» SJ-100 cовершил первый полет в рамках испытаний

Фото: телеграм-канал ОАК

Опытный образец ближнемагистрального самолета SJ-100 совершил первый полет. Он длился 54 минуты и проходил на высоте 3 тыс. метров, сообщает в своем телеграм-канале ОАК.

«В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе», — говорится в сообщении.

Импортозамещенный «суперджет» — на борту было замещено около 40 систем и агрегатов — изготовлен в производственном центре ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре. Отмечается, чтобы ускорить программу испытаний, на первом опытном образце используются франко-российские двигатели SaM146, однако второй образец начнет летные испытания уже с отечественными двигателями ПД-8.

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь отмечал, что летные испытания импортозамещенного «суперджета» стартуют в середине 2023-го, а с 2024-го начнутся поставки. Ранее Президент Владимир Путин заявил, что Россия, несмотря на все трудности, продолжит укреплять свою транспортную и логистическую инфраструктуру и развиваться.