Киев заявил, что подпишет соглашение по зерну только при гарантиях безопасности юга

Соглашение об экспорте зерна украинская сторона подпишет только в том случае, если получит гарантии безопасности южных регионов страны, заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Соглашение также должно гарантировать «сильные позиции ВСУ» в Черном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, добавил Николенко в записи, опубликованной в соцсетях.

При этом на Украине допустили, что документ будет подписан 22 июля.

Подписание соглашение состоится в Стамбуле, куда сегодня вечером прибыл Генсек ООН Антониу Гутерреш. Документ будут включать в себя не только вопрос экспорта зерна, но также договоренности по вопросу вывоза российских удобрений. О том, что в Стамбуле создадут центр по координации вывоза зерна с Украины сообщили в Минобороны на минувшей неделе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Россия вступила в переговоры с Украиной по вывозу зерна. Еще в начале мая ООН сообщила о невозможности вывезти около 4,5 млн тонн зерна, которые заблокированы в портах Украины. 24 июня Президент РФ Владимир Путин заявил, что проходу судов мешают украинские мины в Черном море.