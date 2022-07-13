Минобороны Турции: В Стамбуле создадут центр по координации вывоза зерна с Украины

На четырехсторонней встрече России, Украины, Турции и ООН по вопросу вывоза украинского зерна стороны договорились о создании в Стамбуле координационного центра. Об этом рассказал турецкий министр обороны Хулуси Акар, сообщает агентство Anadolu.

«На четырехсторонней встрече по украинскому зерну была достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, где будут находиться представители сторон», — пояснил Акар.

Кроме того, стороны договорились по ряду технических вопросов. Речь идет о совместном контроле на выходах из портов и в пунктах прибытия, а также безопасности транзитных путей. На следующей неделе украинская и российская делегация должны вновь встретиться в Турции.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам прошедших в Стамбуле переговоров заявил, что на переговорах «был сделан важный и существенный шаг на пути к соглашению», однако для достижения соглашения еще предстоит работа, передает РБК.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Россия вступила в переговоры с Украиной по вывозу зерна. Еще в начале мая ООН сообщила о невозможности вывезти около 4,5 млн тонн зерна, которые заблокированы в портах Украины. 24 июня Президент РФ Владимир Путин заявил, что проходу судов мешают украинские мины в Черном море.