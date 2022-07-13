Кремль: Россия вступила в переговоры с Украиной по вывозу зерна

Россия и Украина ведут переговоры по вывозу украинского зерна, подтвердил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, за эту работу отвечают военные.

«Работа ведется по линии военных и информация будет предоставляться оттуда по мере необходимости», – цитирует Пескова РИА Новости.

Сегодня Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона находится в «двух шагах» от соглашения с Россией по вывозу зерна из украинских портов и их поставки на международный рынок.

«Мы находимся на завершающей фазе, и сейчас все зависит от России», – сказал он в интервью El Pais.

Напомним, в начале мая ООН сообщила о невозможности использовать около 4,5 млн тонн зерна, которые заблокированы в портах Украины. 24 июня Президент РФ Владимир Путин заявил, что «истерика» вокруг этой темы нагнетается искусственно, а проходу судов мешают украинские мины в Черном море. По его словам, речь идет о примерно пяти-шести миллионах тонн пшеницы и семи миллионах — кукурузы, глобально это количество продовольствия никаких проблем на мировом рынке зерна не решает.