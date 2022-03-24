Киев ведет переговоры с Европой и США по гарантиям безопасности

Киев ведет переговоры с США, Великобританией, Германией, Францией и Турцией по гарантиям безопасности, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, мы ведем переговоры с США, Британией, Германией, Францией и Турцией об их возможном участии в этой модели. Они положительно отнеслись к этой идее. Хотя это еще обсуждается, но я доволен их первоначальной реакцией», – рассказал министр в интервью испанской газете Pais.

Он отметил, что это единственный вопрос, который обсуждается в данный момент, а все остальные – это часть переговоров между РФ и Украиной.

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. 23 февраля главы народных республик обратились к России за помощью в отражении агрессии Украины, после чего РФ развернула специальную операцию по защите Донбасса.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о том, что переговоры с Украиной идут тяжело.