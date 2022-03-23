Лавров: Успех переговоров России и Украины невыгоден США

Переговоры с Украиной идут тяжело. Киев находится под влиянием США, в интересах которых как можно дольше держать Москву в состоянии боевых действий. Об этом во время выступления в МГИМО рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

С этим связано и то, что Украина постоянно меняет свою позицию и постоянно отказывается от своих же предложений.

«Трудно избавиться от впечатления, что их [Украину] держат за руку американские коллеги, которым, если почитать политологов наших и западных, просто не выгодно, чтобы этот процесс [переговоров] завершился быстро. Они рассчитывают продолжать накачивать Украину оружием. Видимо, хотят нас максимально долго держать в состоянии боевых действий», — цитирует министра иностранных дел России ТАСС.

Лавров подчеркнул, что Россия не против посредничества стран Запада в переговорах, однако им стоит помнить, что у Москвы есть свои четкие красные линии.

«Западные страны особо стремятся сыграть какую-то посредническую роль, мы не против, но у нас есть абсолютно четкие красные линии, о которых мы говорим многие годы», — заявил он.

В заключение он подчеркнул, что России необходимы четкие, «железобетонные» договоренности с Украиной, которые исключат соблазн их нарушить.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что главная цель ВС РФ — защитить мирное население, подвергающееся геноциду со стороны киевского режима.