Вторую книгу по вселенной «Туган батыр» Зульфата Хакима презентовали в Казани

В Казани представили вторую книгу о татарском сказочном герое Туган батыр. Авторы проекта планируют выпустить серию книг, повествующих о приключениях татарского национального персонажа, на примере всемирно известной серии о Гарри Поттере.

«Эта идея появилась из-за спроса на национального героя. Многие не могут себе представить, какой он - татарский батыр, потому что этот образ утерян. Мужчина должен быть сильным и надежным - эти качества описываются и в Коране. Наш герой тоже воплощает в себе качества, которые должен иметь настоящий мужчина», – рассказал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, приветствуя участников презентации.

«Символ проекта - восьмиконечная звезда, тоже вобрал в себя много значений” отметил муфтий. Он напомнил о восьми вратах рая и восьми качествах, которые обязан иметь мужчина.

«Они должны быть заложены в ребенке еще с малых лет. Эти хорошие качества будут отражены в книгах о Туган батыре и в дальнейшем. Гарри Поттер состоит из семи частей? У нас уже есть две книги. Догоним, даст Аллах», – продолжил Камиль Самигуллин.

«Проекту уже 2 года. Наш герой родился, растет, проект собирает вокруг себя талантливых людей. Год назад мы представили книгу, созданную нашим любимым писателем Зульфатом Хакимом. Книга уже переведена на разные языки», – рассказал руководитель проекта, предприниматель Радик Абдрахманов.

Книга «Туган батыр» переведена на арабский, английский, турецкий, казахский, китайский языки. Проект был презентован на больших форумах, представлен на крупных федеральных средствах массовой информации.

«Мы видим, что наши дети хотят быть похожими на Туган батыра. Это очень радует. Мы хотим заложенные в этого героя хорошие качества через легенды передать нашим детям», - сказал Радик Абдрахманов.

По его словам, уже есть идеи для третьей книги. Народный писатель Татарстана Зульфат Хаким приступит к третьей книге из этой серии.

«Радует, что есть такие проекты. Я взялся с большим желанием. Мне понравились люди, которые придумали эту идею. Мне нравится работать над этим проектом. Потому что такие герои нам нужны. Спасибо создателям проекта», – сказал Зульфат Хаким.

Сейчас идет работа над анимационным сериалом о Туган батыре. Проводятся фестивали для детей. Также в рамках проекта создан спектакль, который планируется показывать в детских садах.