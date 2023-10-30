Днем Татарстана на выставке-форуме «Россия» станет 2 декабря

2 декабря на выставке-форуме «Россия» станет днем, посвященным Татарстану. В этот день на площадке развернется множество событий, посвященных республике, рассказала глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«У каждого региона будет свой день. День Татарстана обозначен 2 декабря. В этот день площадку посетит Раис республики Рустам Минниханов. В этот день множество событий, связанных с Татарстаном, будут проходить на территории всей выставки», – рассказала она.

Так, в павильоне общества «Знание» пройдут лекции, посвященные достижениям республики, в кинозале будут транслировать татарское кино, а на площадке, связанной с кухней народов мира, расскажут, как готовить традиционные татарские блюда.

Всего на территории ВДНХ, где будет проходить форум, будет задействовано свыше 60 различных объектов, развернется множество различных павильонов, один из которых будет посвящен регионам России.

Стенд Татарстана расположится на площади в 130,7 кв. м. Внимание будет сосредоточено на огромном шаре, который будет обыгрываться разными способами с помощью дизайн-контента через проекторы. Также на стенде расположится огромный светодиодный экран, где будут представлены все достижения республики.

«Сама выставка называется „Россия“, соответственно, стенд посвящен тому, как Татарстан развивается в рамках национальных проектов РФ. По всем секторам, таким как развитие экономики, промышленности, социальной сферы и другим областям, будут показаны достижения республики в пятилетнем разрезе. То есть как было 5 лет назад, что происходит сейчас и что будет в будущем», — отметила руководитель АИР РТ.

Помимо этого, на стенде расположится детская зона, так как среди посетителей будет множество школьников. «И чтобы погрузить их в особенности нашей культуры, для них будут организованы различные активности», – подчеркнула Минуллина.

Еще одной точкой притяжения станет арочная фотозона, которая так же, как и центральный шар, будет регулярно меняться в зависимости от тематики. «Понятно, что за шесть месяцев происходят много разных праздников и стенд будет меняться в зависимости от них», – добавила глава агентства.

Она отметила, что представлять республику будут так называемые амбассадоры — известные спортсмены, деятели культуры, герои СВО, космонавты и другие.

Напомним, что выставка откроется 4 ноября и продлится шесть месяцев – до 12 апреля 2024 года.

Ранее в Кремле заявили, что мероприятие планирует посетить Президент России Владимир Путин.