КФУ и КГМУ вновь вошли в число самых влиятельных вузов России

Два татарстанских высших учебных заведения, Казанский федеральный университет и Казанский государственный медицинский университет, вошли в рейтинг влиятельности вузов России за 2024 год, составленный агентством RAEX («РАЭКС-Аналитика»).

Казанский университет, как и в 2022 году, занял 13-е место, набрав 39,59 балла. Казанский медуниверситет же опустился с 57-го места в 2022-м на 65-е, набрав 13,54 балла.

Вместе с тем включенный в рейтинг 2022 года (с 72-й позицией) Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ-КХТИ) вовсе не попал в нынешнюю версию рейтинга.

Агенство RAEX составило рейтинг влиятельности вузов России уже в третий раз. При составлении перечня учитывались вклад вуза в формирование элит, его роль в научном сообществе, авторитет среди молодежи и воздействие на интернет-аудиторию. Сотрудники агентства рассматривали в общей сложности 14 различных критериев, причем субъективные опросы экспертов не проводились.

Число вузов, вошедших в рейтинг, осталось неизменным — 75. Топ-3 самых влиятельных вузов страны тоже не претерпел изменений. Это Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Санкт-Петербургский государственный университет.

В RAEX заметили, что позиций вузов социогуманитарного профиля укрепились — большинство из них улучшило положение в рейтинге. Количество классических университетов выросло с 21 до 24, тогда как представленность технических вузов снизилась с 29 до 25.

«Причина ослабления технических вузов на фоне роста влиятельности их конкурентов связана с плавным перераспределением ролей в формировании элит — выращивании топ-менеджеров для бизнеса и чиновников высокого ранга», — объяснили этот феномен эксперты.