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RAEX: Страны БРИКС запустят собственный рейтинг вузов
Глобальные рейтинги высших учебных заведений мира не соответствуют ни специфике стран БРИКС, ни их целям развития. Поэтому представителями государств-членов международного объединения была поддержана идея создания рейтинга университетов БРИКС. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор рейтингового агентства RAEX Дмитрий Гришанков.
«Стало однозначно ясно: те рейтинги, которые сейчас претендуют на глобальные позиции, не соответствуют ни специфике стран БРИКС, ни их историческим особенностям, ни, самое главное, их целям развития», - сказал Гришанков.
В качестве примера спикер привел рейтинг Quacquarelli Symonds, где вузы выстраиваются в зависимости от возможностей студентов построить международную карьеру. Но, по словам Гришанкова, российскиt или китайские учебные заведения не ставят перед собой цель выпустить студентов, которые поедут работать в Великобританию или США.
Кроме того, вузам, которые были основаны относительно недавно, как рассказал гендиректор RAEX, очень сложно попасть в мировые рейтинги из-за небогатой истории. Поэтому и было принято решение о рейтинге вузов стран БРИКС.
Ранее сообщалось о создании в Татарстане Главного операционного центра БРИКС. Его работа связана с подготовкой и проведением саммита в Казани.
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