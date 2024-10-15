RAEX: Страны БРИКС запустят собственный рейтинг вузов

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Глобальные рейтинги высших учебных заведений мира не соответствуют ни специфике стран БРИКС, ни их целям развития. Поэтому представителями государств-членов международного объединения была поддержана идея создания рейтинга университетов БРИКС. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор рейтингового агентства RAEX Дмитрий Гришанков.

«Стало однозначно ясно: те рейтинги, которые сейчас претендуют на глобальные позиции, не соответствуют ни специфике стран БРИКС, ни их историческим особенностям, ни, самое главное, их целям развития», - сказал Гришанков.

В качестве примера спикер привел рейтинг Quacquarelli Symonds, где вузы выстраиваются в зависимости от возможностей студентов построить международную карьеру. Но, по словам Гришанкова, российскиt или китайские учебные заведения не ставят перед собой цель выпустить студентов, которые поедут работать в Великобританию или США.

Кроме того, вузам, которые были основаны относительно недавно, как рассказал гендиректор RAEX, очень сложно попасть в мировые рейтинги из-за небогатой истории. Поэтому и было принято решение о рейтинге вузов стран БРИКС.

Ранее сообщалось о создании в Татарстане Главного операционного центра БРИКС. Его работа связана с подготовкой и проведением саммита в Казани.