КФУ, КГМУ и КНИТУ вошли в рейтинг влиятельности российских вузов

Сразу три университета Казани вошли в рейтинг влиятельности вузов России, во второй раз составленный агентством RAEХ. Это Казанский федеральный университет (КФУ, 13 место), Казанский государственный медицинский университет Минздрава РФ (КГМУ, 57 место) и Казанский национальный исследовательский технический университет (КНИТУ, 72 место).

RAEX составило рейтинг влиятельности вузов России во второй раз. При определении результата учитывались вклад вуза в формирование элит, его роль в научном сообществе, авторитет среди молодежи и воздействие на интернет-аудиторию.

В итоговый список вошло 75 университетов страны, первую тройку составляют МГУ им. М.В. Ломоносова, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Санкт-Петербургский госуниверситет. В целом на Москву приходится сразу 34 наиболее влиятельных вуза, на северную столицу – 13. То есть в этих двух городах сосредоточено две трети самых влиятельных университетов страны (63%). Два года назад, когда RAEX впервые составлял рейтинг влиятельности, доля столиц была несколько меньше – 31 и 11 вузов Москвы и Санкт-Петербурга соответственно, что совокупно составляло 56% публикуемого списка.

Согласно новому рейтингу, среди других городов наибольшая концентрация влиятельных вузов наблюдается как раз в Казани, а также в Екатеринбурге – от каждого из них в рейтинг вошли по три вуза. От столицы Урала – на 10-м месте расположился Уральский федеральный университет, на 64-м – Уральский государственный юридический университет, а на 74-м – Уральский государственный экономический университет.

Далее следуют Томск, Тюмень, Пермь, Иркутск, а также Самара и Уфа, имеющие по два вуза в списке лучших. От Самары это Самарский госуниверситет им. С.П. Королева (49 место), имеющий статус национального исследовательского, и Самарский государственный технический университет (69 место), от столицы Башкортостана –Башкирский государственный медицинский университет Минздрава РФ (58 место, следом за КГМУ) и Уфимский нефтяной технический университет (62 место).

Еще 10 российских регионов представлены в рейтинге единственным участником. В том числе из ПФО в рейтинг вошли также национальные исследовательские Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского (38 место) и Саратовский им. Н.Г. Чернышевского (53 место).

«Рейтинг RAEX показал, что влиятельные вузы крайне неравномерно распределены по стране. В итоговый список вошли университеты 20 регионов, что составляет менее чем 25% от количества субъектов РФ. Ограниченное количество регионов в публикуемом списке вкупе с доминированием вузов двух столиц – серьезная проблема, препятствующая развитию человеческого капитала за пределами считанного количества мощных экономических центров», – отметили в RAEX.