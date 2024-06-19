Три университета из Татарстана вошли в топ-100 российских вузов по версии RAEX

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Три татарстанских высших учебных заведения, Казанский федеральный университет, Казанский государственный медицинский университет и Казанский национальный исследовательский технологический университет, вошли в топ-100 российских вузов, составленный агентством RAEX («РАЭКС-Аналитика») по итогам 2023 года.

В частности, КФУ занял 20-е место, набрав 3.6989 балла. По образовательной деятельности Казанский университет оказался на 23-й позиции, по востребованности выпускников — на 25-й, а вот по уровню научно-исследовательской деятельности — на 12-й.

Казанский медуниверситет стал 44-м с 2,6037 балла. По образовательной деятельности данный вуз оказался на 46-й позиции, по востребованности выпускников — на 44-й, а по уровню научно-исследовательской деятельности — всего лишь на 74-й.

В свою очередь КНИТУ-КХТИ с 2,3002 балла в рейтинге разместился на 74-м месте. Он показал 68-й результат по образовательной деятельности, 105-й — по востребованности выпускников и 52-й — по уровню научно-исследовательской деятельности.

Первую пятерку рейтинга в порядке убывания составили Московский государственный университет имени Ломоносова, Московский государственный технический университет имени Баумана, Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

Среди провинциальных вузов лучшими стали Национальный исследовательский Томский политехнический университет (9-е место) и Уральский федеральный университет (11-е место).

При подготовке рейтинга специалисты RAEX использовали статистические показатели, а также результаты опросов более 130 тыс. респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей.