Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» открыла новый сезон в КЦ Пушкина премьерой

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В казанском культурном центре им.Пушкина арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» накануне открыла новый сезон с музыкальной комедии «Аршин мал алан». Увидеть знаменитое произведение азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова в воссозданной арт-резиденцией интерпретации заслуженного деятеля искусств России Михаила Борисова собрались друзья и поклонники творчества молодой труппы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Поддержать труппу в день открытия сезона прибыли министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов, учредитель фонда «Живой город» и режиссер Диана Сафарова, педагоги творческих вузов Казани и другие.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Напомним, в КЦ Пушкина труппа выступает, так как здание арт-резиденции этим летом пострадало от пожара. Причем предполагалось, что на время реставрационных работ, театр будет существовать на разных площадках города, практикуя «передвижную концепцию». По словам замминистра по делам молодежи РТ Софьи Мустафиной, переговоры велись с КЦ Пушкина, КЦ Сайдаш, Тинчуринским театром, Казанским ТЮЗом.

Однако согласием на запрос резиденции ответил только КЦ Пушкина. Теперь свой репертуар (на сегодняшний день в нем 11 спектаклей) театр вынужден демонстрировать в Казани на одной площадке, давая спектакли лишь три раза в месяц.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Куда более радушными оказались районные дома культуры Татарстана. «У нас есть договоренности почти со всеми районами Татарстана. Приятно осознавать, что наши спектакли ждут, а наши артисты - желанные гости в домах культуры районов. Очень надеемся, что в скором времени нам удастся выехать и в Москву, чтобы представить визирную карточку театра - «Свет далекой звезды», - рассказал директор театра Дмитрий Туманов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первый выезд труппы состоится 17 сентября: в Центре культуры и народного творчества имени Горького Зеленодольска Арт-резиденция представит открвшую сезон музыкальную комедию «Аршин мал алан».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Несмотря на непростой для театра период, мы видим, что их работа не прекратилась. Сегодня мы имеем все распоряжения Президента РТ Рустама Минниханова по восстановительным работам дома арт-резиденции», - отметил Сулейманов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам Туманова, сегодня над поврежденным от пожара участком здания протянут навес, который защищает его от осадков. Левое и правое крылья здания не пострадали, и труппа театра имеет возможность репетировать в родных стенах.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Совсем скоро начнутся реставрационные работы, и я уверен, в следующем сезоне театр распахнет свои двери для зрителей в своем былом величии», - подчеркнул Сулейманов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сама труппа не теряет энтузиазма и уже готовит новые работы. По словам режиссера Александра Туманова, из ближайших премьер - мюзикл «Девушки-красавицы» по пьесе заслуженного работника культуры России, народного поэта Татарстана Разиля Валеева. Его режиссером стал заслуженный деятель искусств России и Татарстана Рашид Загидуллин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме того, театр готовит выпуск спектакля по жизни и творчеству выдающегося татарского поэта Хасана Туфана «Свет далекой звезды» на татарском языке. А после нового года арт-резиденция планирует представить спектакль по рассказам Антона Чехова.