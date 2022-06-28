Аюпова о пожаре в арт-резиденции «Созвездие»: «Мы не можем бросить коллег в беде»

Сегодня в Казанском художественном училище имени Фешина состоялась Ежегодная летняя пресс-конференция министра культуры РТ Ирады Аюповой, где журналисты могли открыто задать любые интересующие вопросы. Представители СМИ настолько озабочены дальнейшей судьбой труппы пострадавшего при пожаре здания арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык», что о дальнейшей ее судьбе поинтересовались у министра культуры, в то время, как арт-резиденция находится в ведении Министерства молодежи РТ.

«Мы друзья, партнеры, и не можем бросить в беде коллег. Мы постараемся поддержать их в трудную минуту. На совещании Министерства культуры РТ, куда были приглашены директоры наших театров и управление культуры города Казани, обсудили возможность предоставления площадки для артистов Алафузовского театра на время восстановления здания. Сейчас формируется передвижная концепция – артисты театра будут играть на разных сценах», - прокомментировала она.

Напомним, что 14 июня здание Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» пострадало при пожаре. В роковой день пожарным удалось локализовать возгорание театра на площади в 500 квадратных метров.