Из-за пожара в арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» труппа откроет сезон в КЦ Пушкина

Музыкальной комедией «Аршин мал алан» арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» откроет свой второй театральный сезон. Из-за произошедшего в начале лета пожара в доме арт-резиденции труппа пока лишена возможности выступать на родной площадке, и представление поставят в культурном центре имени Пушкина.

«Нам уже позволили репетировать в стенах Дворца Алафузова, однако доступ к сцене пока закрыт. Надеемся, в скором времени, после реставрационных работ, мы встретимся с нашими зрителями уже на нашей домашней площадке», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе арт-резиденции.

Музыкальная комедия «Аршин мал алан» поставлена по мотивам оперетты азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова. Произведение, которому более 100 лет, по сей день пользуется популярностью на мировых сценах. Арт-резиденция ставит возрожденную версию произведения заслуженного деятеля искусств России Михаила Борисова.

Спектакль «Аршин мал алан» — яркое динамичное зрелище, в котором тесно переплелись смешное и лирическое, народность и современность, философичность и легкость сценического повествования.

Сюжет музыкальной комедии был взят Гаджибековым из жизни. На Востоке девушки выходили замуж, как правило, по воле родителей, и жених в большинстве случаев видел свою невесту только после свадьбы. Новое поколение молодых людей мечтало создать семью, основанную на любви. Молодой купец Аскер решает жениться и вопреки закону отцов пытается познакомиться со своей будущей супругой до свадьбы.

Открытие сезона театра состоится 14 сентября. Следующее представление спектакля «Аршин мал алан» состоится 17 сентября в Центре культуры и народного творчества имени Горького в Зеленодольске.