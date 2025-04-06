«Каждый солдат – как сын»: волонтер из Лениногорска помогает бойцам на СВО

В гостях у волонтера из Лениногорска Энже Хафитуловой все пропитано уютом, теплом и заботой о тех, кто сейчас в зоне СВО. Тяга к знаниям, стремление делать все основательно и доводить до конца любое начатое дело – черты характера, которые определяют всю ее жизнь. А с октября 2024 года они стали залогом ее важной миссии – помощи бойцам СВО.

В составе волонтерской группы «С любовью и молитвами» Энже Закиулловна вяжет для военных носки, участвует в плетении маскировочных сетей, сушит и фасует лекарственные травы, собирает гуманитарные посылки, печет пироги, готовит ароматный чак-чак и домашнюю лапшу токмач – ту самую, что солдаты так любят и с благодарностью передают привет с передовой.

«Я не могу быть в стороне. Все, что делаю – делаю от души. Каждая связанная мной пара носков, каждый пирог – с молитвой, с верой, что это хоть немного согреет и поддержит наших ребят», – говорит она.

Родом Энже из глубоко верующей семьи Хубатулиных, где воспитывалось семеро детей. С детства она впитывала тепло материнской заботы и уважение к труду. Мама, Саима апа, была легендарной личностью – 42 года отдала сельской медицине.

В тяжелейшие послевоенные годы она ухаживала за больными, вставала в три утра, тащила дрова к медпункту, кипятила шприцы и готовила приемную к утреннему приему пациентов.

Однажды судьба занесла ее в Ташкент, куда в 70-х стекались семьи со всего Союза. Там она устроилась на авиационный завод, где сначала работала у станка, затем – бухгалтером в цеху по обработке металлов. Именно там случилась ее судьбоносная встреча с будущим мужем – Хасаном. «Он вышел навстречу с тандырными лепешками в руках и сказал: Вы когда-нибудь пробовали такое? Это пища богов!» – вспоминает она с теплотой.

История их любви была непростой – строгие нравы, родительский отказ, расстояния... Но Хасан не сдался, и в 1978 году они стали семьей. Вскоре у них родилась дочь Лия. Но счастье длилось недолго – череда трагедий обрушилась на Энже: сначала умер свекр, затем – свекровь, а потом и любимый муж. «Я осталась совсем одна с маленьким ребенком, – говорит она, качая головой. – Не помню, как все пережила. Словно в тумане жила. Но выстояла».

С дочерью она вернулась в Татарстан, в Лениногорск. Лия пошла по стопам бабушки и сейчас работает медсестрой в детском доме, а ее муж – оператором воды в санатории. У них двое детей: Айнур, который сейчас на срочной службе, и Карим, учащийся 9 класса. «Не балуйте Карима, – звонит старший внук бабушке с передовой. – Приучайте к самостоятельности! Ему еще служить, как и мне».

Энже Закиулловна гордится своими внуками. И, несмотря на возраст, остается активной и деятельной. Она – душа волонтерского движения. «Волонтеры – моя вторая семья, – признается она. – Мы объединены одним – любовью к Родине, желанием быть полезными, помогать тем, кто сегодня на передовой».

Работая с детьми в детском саду, которому она отдала 10 лет жизни, Энже Закиулловна всегда говорила: «Для меня не существует понятия «родной» и «чужой» – все свои». Так и в волонтерстве: каждый солдат – как сын, каждый пакет – как посылка домой.

В этом месяце Энже Закиулловне исполнится 69 лет. Поздравить ее придут дочь, внуки, зять, братья и сестры – и, конечно, волонтеры группы «С любовью и молитвами», с которыми она ежедневно делает одно большое дело: поддерживает бойцов и приближает Победу.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.