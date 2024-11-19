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«Каждый из нас может внести вклад»: волонтер из Актаныша помогает бойцам на СВО
Волонтер Ильнур Мугтазиров — уроженец Актанышского района Татарстана. Его дом стоит недалеко от берега реки Белой, и он с детства — большой любитель рыбалки. Но после начала специальной военной операции заведующий сельским клубом и завзятый рыбак Ильнур стал еще и волонтером.
Троюродный брат Мугтазирова Саша Сергеев уже почти год находится в действующей армии, заключив контракт, а племянник Нияз Фаррахов погиб в ходе спецоперации.
Волонтер фонда «Мы вместе» Лилия Гикрамина организовала сбор материалов для изготовления маскировочных сетей. Она привезла упаковки сетчатого материала под названием «Кукла». Однако разобрать этот материал и подготовить его для дальнейшей работы оказалось непростой задачей. Лилия поняла, что только человек с опытом в плетении рыболовных сетей сможет справиться с ней, и обратилась к Ильнуру Мугтазирову.
Ильнур, не раздумывая, откликнулся на просьбу. Каждый свободный момент он проводил в Актанышском молодежном центре «Яшьлек», где собираются волонтеры. Вместе с помощниками он разобрал материал и подготовил 50 основ для маскировочных сетей размерами 6 на 7 и 7 на 9 метров. Эти сети будут использоваться для прикрытия блиндажей и военной техники, обеспечивая защиту солдатам.
Материалы, подготовленные в молодежном центре, будут распределены по селам Актанышского района. Женщины-волонтеры в поселениях помогут затянуть сеть в рамки и обвязать ячейки лентами, создавая необходимое покрытие.
«Каждый из нас может внести свой вклад в общее дело — поддержать тех, кто стоит на защите нашей Родины. История Ильнура Мугтазирова — это не только рассказ о человеке, который всю жизнь провел на берегу реки, но и рассказ о том, как обстоятельства могут изменить судьбы и объединить людей ради общей цели. Важно помнить: даже в самые трудные времена мы можем найти силы для помощи друг другу», — убеждены волонтеры.
В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.
С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
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Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.
Фото из личного архива волонтера.
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