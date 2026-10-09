Каждое третье ДТП Татарстана произошло в Казани: погибших стало на 81% больше

ДТП в Казани больше не стало, но их последствия стали тяжелее. С начала года на дорогах города погибли 30 человек – год назад к этому времени погибших было 16. На заседании комиссии по БДД разбирали, почему люди чаще гибнут при перестроении авто, что происходит с байкерами и почему на двух перекрестках не могут навести порядок вот уже 5 лет.





Фото: kzn.ru

«Количество ДТП в городе практически не изменилось, но резко возросла их тяжесть»

Страшную статистику привели сегодня на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения Исполнительного комитета Казани. Рост количества смертей на дорогах, ДТП с байкерами и аварийные участки в городе – эти темы стали ключевыми на сегодняшнем обсуждении.

«Количество ДТП в городе практически не изменилось, но резко возросла их тяжесть. За девять месяцев этого года в Казани зарегистрировано 847 ДТП – это меньше на 0,5%, чем за аналогичный период прошлого года. Число раненых снизилось на 1,4% – в прошлом году было 1028, в этом – 1014. Но самый страшный показатель – это рост погибших на 81%», – заявил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Глава Госавтоинспекции Казани Михаил Савин подчеркнул, что вчерашняя трагедия на улице Пушкина довела статистику до круглой цифры – 30 погибших на дорогах города с начала этого года.

«Татар-информ» рассказывал о том, что вечером 8 октября напротив дома № 5 по улице Пушкина водитель автомобиля Hyundai сбил пешехода. У 26-летнего водителя стаж вождения три года, ранее, по данным Госавтоинспекции, он 10 раз привлекался к ответственности за нарушение правил вождения. 42-летний мужчина переходил оживленную дорогу там, где ее переходить запрещено, несмотря на то что пешеходный переход был совсем рядом. Мужчина скончался спустя несколько часов в больнице.

«Напомню, что по итогам 2025 года статистика дорожной аварийности была такова: 31 убитый на дорогах нашего города. На сегодняшний день, на 9 октября, уже 30 убитых», – обратил внимание Михаил Савин.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было 16 погибших в ДТП, в этом году количество оборвавшихся жизней больше на 13, привел данные он.

«Цифра крайне тревожная – она пугает и ошеломляет. Обратите внимание на рост смертельной аварийности в Авиастроительном, Вахитовском и Приволжском районах. Там увеличилось число погибших. Также в Московском и Ново-Савиновском районах значительно возросло и количество ДТП, и количество пострадавших», – рассказал глава ГАИ города.

Михаил Савин Фото: kzn.ru

«Мы стали чаще убивать друг друга при перестроении»

На Казань приходится 38% от общего количества дорожных аварий по всей Республике Татарстан – каждое третье ДТП происходит в Казани, отметил Михаил Савин.

«Основными видами ДТП являются столкновения и наезды на пешеходов, на долю которых приходится 39,1% и 32,8%. Большее количество смертельных аварий происходит из-за нарушения правил перестроения – мы стали в четыре раза больше убивать друг друга при перестроении, по-другому никак не назовешь», – возмутился главный автоинспектор Казани.

Возросло и число наездов на пешеходов – этот показатель увеличился почти в два раза. Такие аварии происходят как на пешеходных переходах, так и вне их.

«В два раза увеличилось количество смертельных исходов по вине самих пешеходов. Статистика такова, что в случаях гибели пешеходов по собственной вине, из пяти погибших двое находились на проезжей части без цели ее перехода. Двое переходили дорогу в неразрешенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Еще один двигался по проезжей части при наличии тротуара», – заявил Михаил Савин.

Также в этом году выросло количество погибших пешеходов в возрасте старше 60 лет. Антирейтинг ДТП с пожилыми людьми возглавляет Советский район Казани – там произошло 65 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов этой возрастной категории.

«Еще одним проблемным вопросом остается аварийность с участием водителей со стажем управления до двух лет. При общей тенденции к снижению количества таких ДТП и числа травмированных в них участников дорожного движения по итогам девяти месяцев зарегистрировано двое погибших. Причем оба – по вине начинающих водителей, в прошлом году таких удручающих фактов по итогам девяти месяцев зафиксировано не было», – рассказал он.

Одна из таких аварий произошла 27 июля. За рулем автомобиля Solaris находилась 33-летняя девушка со стажем вождения всего 1 месяц. Проезжая по улице Фрунзе, она, нарушив правила перестроения, столкнулась с мотоциклом, который ехал в попутном направлении. В результате 36-летний мотоциклист спустя восемь дней скончался в больнице.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В прошлом году погиб один мотоциклист, в этом году – семь»

Байкеры в этом году бьют рекорд по количеству смертей на дорогах.

«В прошлом году погиб один мотоциклист, в этом году – семь. Математику не обманешь – рост на 600%. В этом году произошла 71 авария с участием мототранспорта, что на семь аварий меньше, чем за такой же период прошлого года», – отметил главный автоинспектор Казани.

В этом году произошло 34 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности или СИМ, в основном это электросамокаты.

«За две недели мы привлекли к административной ответственности столько человек, сколько не привлекли за все лето. Речь именно об участниках дорожного движения, которые на СИМах перемещаются, – это доставщики. Здесь есть недоработка со стороны агрегаторов и со стороны властей города, как я считаю», – добавил он.

В этом году с участием СИМ произошли на 21 ДТП больше, чем в прошлом году. Увеличилось и число пострадавших: с 15 до 37. Погибших зарегистрировано не было.

«По вине водителей без прав в этом году произошло 31 ДТП, в которых погибли три человека, 36 получили различные травмы. К сожалению, в сравнении с прошлым годом также отмечается рост. К сожалению, среди погибших есть несовершеннолетние. Все мы помним историю в Зеленодольске и в Пестрецах, когда мальчишки и девчонки не доехали до Казани и оказались на погосте», – привел пример главный автоинспектор города.

«Татар-информ» рассказывал о том, что в июле в Зеленодольском районе РТ Chevrolet влетела в дерево и загорелась. Погибли шесть человек – они сгорели заживо. Еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии – 16-летний парень получил ожоги 30% тела.

«Эта история дошла до федеральных СМИ. Только один из детей выжил, остальные сгорели. Шансов у них не было. Ну и вопиющий случай, который произошел 5 октября на улице Нариманова. Автомобиль не подчинился сотрудникам автоинспекции, началось преследование. Наши ребята заблокировали автомобиль. Инспектор потом рассказывал: я сначала не увидел никого за рулем, оказалось, что управлял машиной 14-летний мальчишка. С ним была 13-летняя пассажирка и трехлетний ребенок, который находился в салоне без детского удерживающего устройства», – рассказал Михаил Савин.

Сейчас с семьей юного водителя работают сотрудники ПДН. Были составлены материалы на самого мальчика и на его маму. В пути ребенок совершил пять грубых нарушений ПДД, в том числе проехал на красный, выехал на встречку.

«Он уже плохо начал историю своего вождения. Возможной трагедии удалось избежать благодаря бдительности сотрудников Госавтоинспекции. Здесь, конечно, масса вопросов к родителям этих детей – почему не рассказали об опасности подобного поведения, как, вообще, ключи от автомобиля оказались в доступе у несовершеннолетних?» – подытожил он.

С участием несовершеннолетних в этом году произошли 115 аварий, в которых травмы получили 117 детей. За аналогичный период прошлого года таких аварий было 96, один ребенок погиб, 105 получили травмы.

В этом году по вине детей произошло девять ДТП, в них пострадали девять человек – в прошлом году их было меньше на одно.

«Уважаемый Ирек Асафович! Уважаемые участники комиссии! Нам необходимо найти дополнительные ресурсы для того, чтобы и учебные будни школьников Казани, и их каникулярное время были безопасными и осознанными», – обратился к начальнику Управления образования Казани Михаил Савин.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«За пять лет мы с вами не смогли навести порядок на двух перекрестках»

Особую тревогу в вопросах аварийности вызывает Советский район города, заявил Михаил Савин.

«За пять лет и девять месяцев мы с вами не смогли навести порядок на двух перекрестках этого района. Это пересечение улиц Николая Ершова и Новаторов, Даурской и Гвардейской. Пересечение улиц Николая Ершова и Новаторов на протяжении последних 6 лет является аварийно-опасным и, к нашему большому стыду, вошло в антирейтинговую пятерку перекрестков с наибольшей аварийностью в России. Вопрос изменения организации дорожного движения на данном проблемном перекрестке неоднократно обсуждался на комиссиях по безопасности дорожного движения, были предложены отменить левый поворот с улицы Ершова на улицу Новаторов. Однако после полученных результатов моделирования обстановки, организация дорожного движения на указанном участке так и не менялась», – подчеркнул главный автоинспектор Казани.

По статистике ГАИ, на перекрестке Николая Ершова и Новаторов с 2021 года произошло 117 ДТП без пострадавших. За тот же период на перекрестке Даурской и Гвардейской произошло 145 ДТП без пострадавших.

«Данный перекресток также несколько лет подряд является аварийно-опасным участком. Основной вид дорожно-транспортных происшествий здесь – столкновение автомобилей, чаще всего при повороте налево по улице Гвардейская со стороны Аметьевской магистрали в направлении улицы Аделя Кутуя», – объяснил Михаил Савин.

Беспокойство у сотрудников Госавтоинспекции вызывает и аварийность с пассажирским транспортом. В этом году произошло 93 аварии с автобусами, что больше, чем в прошлом году, на 12 случаев. Травмы в этих ДТП получили 126 человек, в прошлом году было 103 пострадавших.

26 ДТП произошло с участием трамваев и троллейбусов – в прошлом году их было 23. Травмы получили 27 человек, в прошлом году пострадавших было меньше на три человека.

«По вине водителей произошли 46 аварий, в прошлом году их было 30. Каждую аварию мы тщательно разбираем. Травмы получили 56 человек, в прошлом году их было 33. В прошлом году был один погибший, в этом году также один человек погиб в аварии с участием муниципального транспорта. Наибольшее количество случаев травмирования связано с падением в общественном транспорте. Это и менталитет наших водителей, которые едут попутно с общественным транспортом, подрезают их. Ну и конечно есть истории с водителями общественного транспорта, которые совершенно их не красят. 32 падения пассажиров произошло в этом году, в прошлом году таких случаев было в два раза меньше», – привел данные Михаил Савин.

Чаще всего пассажиры падают из-за того, что водители резко тормозят. Вынуждены они это делать по разным причинам в том числе из-за нарушения правил другими участниками движения.

«Не во всех автобусах, троллейбусах и трамваях звучат предупреждения для пассажиров о том, что необходимо держаться за поручни. Давайте сделаем так, чтобы каждый раз, когда транспорт начинал движение, звучало такое предупреждение», – обратился к руководству города главный автоинспектор Казани.

В завершение он напомнил, что ежегодно на протяжении 20 лет по решению Генеральной ассамблеи ООН в третье воскресенье ноября отмечается особенная дата – Всемирный день памяти жертв ДТП.

Владимир Жаворонков Фото: kzn.ru

«Ситуация в Кировском и Московском районах оставляет желать лучшего»

Отчитались об аварийности на дорогах и главы районов.

«Ситуация в Кировском и Московском районах оставляет желать лучшего. За девять месяцев этого года у нас произошло 187 ДТП с пострадавшими: 10 человек погибли, 243 получили травмы», – заявил глава администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков.

Одна из смертельных аварий произошла 5 мая из-за нарушения правил при перестроении. 27-летний водитель автомобиля «Ларгус», двигаясь по улице Болотникова со стороны Горьковского шоссе, нарушив правила, не уступил дорогу 38-летнему мужчине, управлявшему мотоциклом «Минск». Мотоциклист двигался прямо по улице Фрунзе со стороны улицы Чкалова в направлении улицы Кулахметова. В результате столкновения водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.

Администрация района на этом участке установила ограничители на дороге, чтобы впредь водители не разворачивались в запрещенном месте. Часто именно там водители совершают резкий поворот, чтобы заехать во дворы жилых домов, нарушая правила и игнорируя дорожные знаки.

Всего при нарушении правил перестроения в районе произошли пять смертельных аварий, в которых погибли пять человек. В двух ДТП люди погибли, врезавшись в жесткие опоры. К примеру, такая авария произошла 18 июня на Горьковском шоссе. Там водитель «Лады» 14-й модели превысил скорость и врезался в опору железнодорожного моста. Он погиб на месте. Владимир Жаворонков предложил установить ударопоглощающие барьеры на опору моста.

Еще три ДТП, в которых погибли три человека, произошли на пешеходных переходах. Им способствовали неосвещенность территории и припаркованный транспорт. 28 сентября на улице Восстания погиб водитель. Автомобиль виновника аварии двигался на высокой скорости, обгоняя автомобиль на своей полосе, он столкнулся с припаркованным на автобусной полосе большегрузом. Водитель был госпитализирован, но спасти его не удалось.

Альберт Салихов Фото: kzn.ru

«Все ДТП с погибшими, произошедшие до 12 сентября, были рассмотрены на отдельном заседании районной комиссии. В этом году было зафиксировано восемь аварий с погибшими, в то время как в прошлом году их было две. Число погибших также увеличилось с четырех до 12 человек. Анализ показал, что во всех случаях причинами стали нарушение скоростного режима и невнимательность водителей», – рассказал глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.

Одна из смертельных аварий произошла 29 марта в половине второго ночи. Водитель Lexus, двигаясь в сторону Назарбаева, проигнорировал требование знака «Движение направо» и на большой скорости врезался в бетонное ограждение. От удара автомобиль перевернулся и задел пять припаркованных машин. После столкновения иномарка загорелась. В результате ДТП водитель и двое пассажиров Lexus погибли на месте.

29 сентября четыре человека пострадали на улице Агрономической. Автомобиль Voyah Free ехал по улице Петербургской в сторону Назарбаева. На высокой скорости он врезался в бетонное ограждение. Травмы получили водитель и трое пассажиров.

Альберт Салихов заверил, что администрация Вахитовского и Приволжского районов проводит мероприятия для профилактики аварий, в том числе проводит работу с детьми. Оборудуются новые парковки, пешеходные переходы, велодорожки, ведутся работы по наружному освещению.