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Происшествия 9 октября 2026 10:07

Пешеход скончался в больнице после того, как его сбила Hyundai в центре Казани

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В центре Казани Hyundai сбила пешехода, позднее он скончался в больнице.

Как рассказали в Госавтоинспекции города, накануне вечером на улице Пушкина 42-летний мужчина переходил дорогу в не предусмотренном для этого месте. В этот момент его сбила Hyundai i40, за рулем которой сидел 26-летний парень, имевший стаж вождения 3 года и более 10 зарегистрированных нарушений ПДД.

Пешеход получил травмы и был экстренно госпитализирован. В 23:55 из больницы поступило сообщение о том, что он скончался.

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