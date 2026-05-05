Момент страшного ДТП с мотоциклистом в Казани попал на видео

Видео момента страшного ДТП, а также новые подробности утренней аварии с погибшим мотоциклистом обнародовала Госавтоинспекция Казани.

По данным правоохранителей, 27-летний водитель автомобиля «Ларгус», житель Кировского района города, двигаясь по улице Болотникова со стороны улицы Горьковское Шоссе, напротив домов по Фрунзе и Краснококшайской, нарушив правила, не уступил дорогу 38-летнему мужчине, управлявшему мотоциклом «Минск», – жителю Приволжского района. Мотоциклист двигался прямо по улице Фрунзе со стороны улицы Чкалова в направлении улицы Кулахметова. В результате столкновения водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что водитель легковушки, предположительно, является курьером одного из маркетплейсов.