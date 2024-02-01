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Экономика 1 февраля 2024 13:22

В Кремле объяснили, почему турецкие банки закрывают счета россиян

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Проблемы, с которыми столкнулись российские клиенты в банках Турции, связаны с агрессивным давлением США. Москве известно об этом, вопрос обсуждается с Анкарой, заявил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Они вызваны совершенно беспрецедентным, неприкрытым и агрессивным давлением, которое оказывают, в первую очередь, представители Соединенных Штатов Америки на Турцию, турецкие компании, в том числе и финансовые», — объяснил он.

Песков заверил, что ведется диалог с турецкой стороной. Россия подчеркивает, что внешнее давление не должно препятствовать развитию сотрудничества между странами. «Ищем взаимоприемлемые развязки», — заключил собеседник агентства.

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#Турция #банки #Дмитрий Песков
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