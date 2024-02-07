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В Кремле прокомментировали новость, что банк из Китая прекратил расчеты с клиентами из РФ
Все возникающие сложности российских компаний при расчетах с Китаем будут решаться в рамках тесного диалога двух стран. Об этом сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что один из китайских банков прекратил расчеты с клиентами из России.
«Мы видели сообщения, публикации на этот счет. У нас плотный диалог с китайскими друзьями, разумеется, все возникающие проблемы мы будем решать в рамках этого диалога», – цитирует представителя Кремля ТАСС.
Он пояснил, что этим вопросом занимается Правительство.
Ранее «Ведомости», ссылаясь на источники, писали, что китайский банк Chouzhou Commercial Bank объявил о прекращении расчетов с российскими и белорусскими клиентами.
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