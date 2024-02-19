СМИ: В Арабских Эмиратах банки закрывают счета россиянам

Крупные банки в Объединенных Арабских Эмиратах ограничивают работу с клиентами из РФ из-за риска вторичных санкций, пишет ПРАЙМ.

По словам предпринимателей, представителей «Деловой России», налоговых и юрконсультантов, банки в Эмиратах стали закрывать счета компаниям и физлицам, отказываясь от расчетов с Россией. Причем российское правительство осведомлено о возникшей проблеме, но заявляют, что она некритичная и ее можно решить.

В «Деловой России» подчеркнули, что кредитные организации закрывают счета «по непрозрачным причинам».

Интересно, что в декабре 2023-го вышел указ президента Штатов Джо Байдена о санкциях, которые повлияли на политику банков КНР и Турции. Но, со слов предпринимателей, проблемы начались намного раньше. С трудностями сталкивались на протяжении всего прошлого года, а в сентябре пошла волна «чисток», «проходило показательное сокращение счетов с паспортами граждан РФ».

Добавим, что в банках второго эшелона к клиентам из России отнеслись лояльнее, но там россиянам пришлось приобретать допуслуги или наращивать остатки на счету.

Владелец энергокомпании поделился, что в крупнейших банках в ОАЭ почти нельзя открыть счет. Есть возможность договориться с персональными менеджерами в частном порядке, но, если вдруг нагрянет проверка, то тебя «вычеркнут».