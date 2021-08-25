«Казаньоргсинтез» объяснил причину появления черного дыма над Казанью

«Казаньоргсинтез» сжигает на факеле этан из-за сбоя в работе одной из установок, сообщили ИА «Татар-информ» на предприятии.

«25 августа, в 11.05, произошла внеплановая остановка одного из компрессоров установки „Этилен-100“ завода этилена ПАО „Казаньоргсинтез“. Автоматизированные системы промышленной безопасности предприятия сработали в штатном режиме. Продукт пошел на факел. Вследствие этого жители соседних с предприятием домов могли наблюдать интенсивное горение и дымление одного из факелов ПАО „Казаньоргсинтез“», — сообщили в пресс-службе.

Фото: © ИА «Татар-информ»

На предприятии отмечают, что процесс является штатным для любого производственного предприятия в мире, работающего на газовом сырье. Подача газа на факел и его сжигание в случае нештатных ситуаций — часть автоматизированной системы промышленной безопасности, которая позволяет предотвратить серьезные последствия при различных инцидентах.

На факелах «Казаньоргсинтеза» в момент остановки производства горит газ этан. В процессе горения происходит выделение преимущественно водяного пара и углекислого газа (CO2). Дымление объясняется неполным сгоранием продукта.

«Причины инцидента устанавливаются. Штатную работу установки „Этилен-100“ планируется восстановить в течение ближайших часов. Ремонтный и производственный персонал завода задействован в полном составе для устранения последствий инцидента в кратчайшие сроки», — отметили на «Казаньоргсинтезе».

Ранее сообщалось, что в выходные на «Казаньоргсинтезе» была приостановлена работа производств. Причиной стало пониженное напряжение в энергосистеме Татарстана из-за пожаров в Марий Эл. Сбой в энергоснабжении произошел 21 августа, штатная работа всех производств «Казаньорсгинтеза» была восстановлена в обед 22 августа.