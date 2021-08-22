«Казаньоргсинтез» восстановил штатную работу производств после внеплановой остановки

Работа производств «Казаньоргсинтеза» восстановлена в полном объеме, сообщили ИА «Татар-информ» на предприятии.

«Производства на заводах ПАО Казаньоргсинтез работают в штатном режиме», – отметили в компании.

Ранее сообщалось, что из-за сбоя в единой системе энергоснабжения Республики Татарстан утром 21 августа произошла внеплановая остановка производств на «Казаньоргсинтезе».

Автоматизированные системы промышленной безопасности предприятия сработали в штатном режиме, поступавшее сырье – этан – было переведено на факел. Вследствие этого жители близко расположенных домов могли наблюдать горение и дымление факелов «Казаньоргсинтеза». Угрозы безопасности производства не было.