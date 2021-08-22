«Казаньоргсинтез» приостановил работу производств из-за сбоя в энергосистеме Татарстана

Внеплановая остановка производств произошла на «Казаньоргсинтезе» из-за сбоя в единой системе энергоснабжения Республики Татарстан, сообщили ИА «Татар-информ» на предприятии.

«Полное восстановление штатной работы планируется 22 августа, во второй половине дня. Сейчас ведутся пусковые работы с постепенным увеличением нагрузки на производственные мощности», – отметили на предприятии.

Сбой в энергосистеме произошел 21 августа утром.

«Автоматизированные системы промышленной безопасности предприятия сработали в штатном режиме, и продукт в момент остановки производства сразу же пошел на факел. Вследствие этого жители соседних с предприятием домов могли наблюдать горение и дымление факелов ПАО „Казаньоргсинтез“. Угрозы безопасности производства нет», – сообщили в пресс-службе компании.

В компании также отметили, что переключение сырья «на факел» является штатным для любого производственного предприятия в мире, работающего на газовом сырье. «Подача газа на факел и его сжигание в случае нештатных ситуаций представляет собой часть автоматизированной системы промышленной безопасности и позволяет предотвратить серьезные последствия инцидентов», – отмечают на предприятии.

На факелах в момент остановки производства горит газ этан. В процессе горения происходит выделение преимущественно водяного пара и углекислого газа (CO2). «Дымление объясняется неполным сгоранием продукта», – сказали на предприятии.