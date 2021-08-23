Пожары в Марий Эл вызвали сбой производства на «Казаньоргсинтезе»

Сбой в работе энергосистемы Татарстана 21 августа, который привел к приостановке производств на «Казаньоргсинтезе», произошел из-за лесных пожаров в Марий Эл.

«В энергосистеме Республики Марий Эл произошло аварийное отключение воздушной линии электропередачи напряжением 220 кВ из-за короткого замыкания, вызванного пожаром (электропроводность дыма выше, чем у воздуха). Следствием этого короткого замыкания стало снижение напряжения на ряде объектов электроэнергетики Казанского энергорайона энергосистемы Республики Татарстан, что в свою очередь привело к снижению нагрузки ряда промышленных предприятий района», — сообщил ИА «Татар-информ» директор филиала системного оператора — Регионального диспетчерского управления энергосистемы РТ Андрей Большаков.

Однако в филиале исключают прямую угрозу от лесных пожаров безопасности энергоснабжения потребителей в энергосистеме РТ.

Для расследования инцидента будет создана специальная комиссия для выявления причин произошедшей аварии, которая также разработает меры для минимизации последствий аналогичных событий.

Ранее сообщалось, что из-за сбоя в единой системе энергоснабжения Республики Татарстан утром 21 августа произошла внеплановая остановка производств на «Казаньоргсинтезе».

Автоматизированные системы промышленной безопасности предприятия сработали в штатном режиме, поступавшее сырье — этан — было переведено на факел. Вследствие этого жители близко расположенных домов могли наблюдать горение и дымление факелов «Казаньоргсинтеза». Угрозы безопасности производства не было.

В обед 22 августа «Казаньоргсинтез» полностью восстановил штатную работу производств после внеплановой остановки.